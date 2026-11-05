Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile İran-ABD müzakerelerini telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA