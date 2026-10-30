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Fidan'ın katıldığı G20 toplantısı Atlanta'da Lavrov kriziyle fotoğrafsız başladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Atlanta'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Avrupalı diplomatların Lavrov ile aynı karede görünmek istememesi nedeniyle aile fotoğrafı çekilmeden başladı. AP, ABD'li yetkililere dayanarak çekimin iptal edildiğini bildirdi.

ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Rusya ile bazı Avrupa ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aile fotoğrafı çekimi yapılmadan başladı.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, diplomatlar arasında yaşanan "fotoğraf kriziyle" başladı.

Bu yılki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bakanlar, geleneksel aile fotoğrafı çekimini atlayarak doğrudan açılış konuşmalarının yapılacağı salona geçti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, bazı Avrupalı diplomatların Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile aynı karede görünmek istememesi üzerine ABD'nin geleneksel aile fotoğrafı çekimini iptal ettiğini aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, konuyla ilgili Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Avrupalı ortaklarımızın Lavrov ile birlikte göründüğü bir aile fotoğrafı olmayacak, çünkü dün söylediğim şeyler hala geçerli: Rusya ile normal bir ilişki söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Açılış oturumu Rubio'nun selamlama konuşmasıyla başladı

Açılış oturumunda söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantıya katılan bakanlara teşekkür ederken G20 ülkelerinin karşılıklı olarak konuşacak çok şeyi olduğunu belirtti.

Atlanta'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Rusya ve Çin'in yanı sıra Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları katılırken, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizinin toplantıda öne çıkması bekleniyor.

ABD'nin G20 dönem başkanlığı

ABD, G20 dönem başkanlığını 1 Aralık 2025'te Güney Afrika'dan devraldı. ABD'nin ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi, 14-15 Aralık 2026'da Miami'de düzenlenecek. ABD, G20 dönem başkanlığını 15 Aralık'ta İngiltere'ye devredecek.

G20

Başlıca gelişmiş ülkeler ile yükselen ekonomilerin temsil edildiği G20, uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla kuruldu.

19 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Afrika Birliği'ni (AfB) aynı platformda bir araya getiren G20, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 85'ini, ticaretin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor.

Kaynak: AA
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