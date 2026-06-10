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Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, NATO Zirvesi hazırlıkları ve İran-ABD barış görüşmelerini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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