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Bakan Fidan: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun bölgede kalıcı barış için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz" dedi.

Bu önemli adımı atan taraflar ile arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı ve Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkeleri kutlayan Fidan, "Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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