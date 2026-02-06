Haberler

Aydın'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.Ç. jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (38), jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat 2026'da Nazilli'de düzenlenen operasyonda, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'yi (38) yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
