FETÖ Üyesi Kamu Görevlisi Kırşehir'de Yakalandı

KIRŞEHİR'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi Ö.O., saklandığı apartmanın bodrumunda yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski kamu personeli Ö.O.'nun kent merkezinde bir apartmanda saklandığını tespit etti. Fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, apartmanın bodrum katına gizlenen Ö.O.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Ö.O., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.