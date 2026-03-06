Haberler

FETÖ üyeliğinden hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası bulunan M.K. (48) polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmesinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

