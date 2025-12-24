Haberler

Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari Ü.D, yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D, Fethiye'de yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
