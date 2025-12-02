Erzurum'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Erzurum'da, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Koordineli bir şekilde çalışma yapan ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Hükümlülerden birinin 5,5 yıldır arandığı ve her ikisinin de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldığı tespit edildi.