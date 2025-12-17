Haberler

Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Erzurum'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü T.D. yakalandı. Emniyet ekipleri, kent genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Erzurum'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şubeleri ekipleri, kent genelinde FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
