Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü T.D. yakalandı. Emniyet ekipleri, kent genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Erzurum'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şubeleri ekipleri, kent genelinde FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel