Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri okulların sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili olarak 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği, soru aldığı ve verdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
