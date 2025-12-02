FETÖ/PDY Soruşturmasında 21 Şüpheli Gözaltına Alınıyor

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; İlgili Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9'u aktif, 6'sı istifa, 1'i emekli, 5'i ihraç olmak üzere toplam 21 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde, 2 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."