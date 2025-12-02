Haberler

FETÖ/PDY Soruşturmasında 21 Şüpheli Gözaltına Alınıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Operasyonlar 2 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; İlgili Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9'u aktif, 6'sı istifa, 1'i emekli, 5'i ihraç olmak üzere toplam 21 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde, 2 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.