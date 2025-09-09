FETÖ Operasyonu: 14 İlde 16 Gözaltı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 11'i aktif emniyet personeli, 16 kişi yakalandı, aranan 2 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları, garson (K) mahlaslı gizli tanıkdan elde edilen harici bellek hafıza kartı içerisinde veri kaydı, ardışık arama kaydı, Bankasya hesabı bulunan 18 şüpheli tespit edildi.

Bu kişilerin, Polis Akademisi Başkanlığı Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda (PMYO) öğrenci olarak öğrenim gördükleri süreçte FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanmasında bulunan şahıs veya şahısların kullandıkları operasyonel hatlarla 2012-2014 yılları arasında irtibatlarının bulunduğu da belirlendi.

Bu kapsamda, emniyet mensupları ve Polis Okulu öğrencilerinden sorumlu olarak örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 1'i kamu, 3'ü özel sektör çalışanı 4 emniyet mahrem imamı, 11'i aktif, 3'ü ihraç 14 emniyet personeli olmak üzere toplam 18 şahsa yönelik, 14 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 kişi yakalandı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.