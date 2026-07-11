Kayseri'de FETÖz hükümlüsü ihraç öğretmen yakalandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapisle aranan sözde 'Örgüt Mensubu Adliye Personelleri Sorumlusu' olarak 'Muhsin' kod adıyla faaliyet yürüten ihraç öğretmen M.Y. (60), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapisle aranan ihraç öğretmen M.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sözde 'Örgüt Mensubu Adliye Personelleri Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten 'Muhsin' kod adlı bylock kullanıcısı firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Ayrıca FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.A. da (40), yakalanıp gözaltına alınarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı