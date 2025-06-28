FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına operasyon! 11 kişi tutuklandı

FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına operasyon! 11 kişi tutuklandı
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FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 7'si ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra emniyetten serbest kaldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13'ü aktif emniyet personeli 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

7 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Şüphelilerden 7'si, "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra emniyetten serbest kaldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u aktif emniyet personeli 13'ü tutuklama, 1'i "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, 10'u aktif emniyet personeli 11 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

1'ine "ev hapsi" olmak üzere 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulunda 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

Fatih terim ve çetesi de yakalandı mı? merak ediyorum. Ha onlar GS liydi pardon. O zaman vergi kaçakçılığından yakalanırlar belki. Tüh unutmuşum onlar zengin. Tamam tamam çok pardon

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