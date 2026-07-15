15 Temmuz'un 10. yılı: 'Gençler tarihten ders almalı'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde babası ve eşi şehit, iki kız kardeşi de gazi olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, gençlere 15 Temmuz'u unutmamaları çağrısında bulundu.

Gürs, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişiminin olduğu gün gördüğü rüyanın da etkisiyle gün boyunca üzerinde tarif edemediği bir tedirginlik bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milleti darbecilere karşı meydanlara çağırmasının ardından babası, eşi ve iki kız kardeşinin evden ayrıldığını belirten Gürs, şunları söyledi:

"Onlar çıktıktan kısa bir süre sonra camlar titremeye başladı. Sallanıyorlar, uçakları görüyorduk. Eşimi aradım. 'Artık ne olacaksa birlikte olsun, gelin bizi de alın.' dedim. 'Gelemeyiz, arabanın önü, arkası kapatıldı. Kızılay'dayız, yürüyerek Genelkurmay'a gidiyoruz.' dedi."

Bilge Gürs, bir süre sonra kız kardeşlerinden aldığı telefonla babasının ağır yaralandığını öğrendiğini anlatarak, önce babasının, sonrasında eşinin şehit olduğunu aktardı.

"Şehit yakını olmanın verdiği sorumluluk var"

15 Temmuz'un ardından hayatının eskisi gibi olmadığını ifade eden Gürs, "Bilge'yi gömdüm ben o gün, o eski Bilge tamamen bitti. Ben artık bir şehit kızı, şehit eşi kimliğimle devam etmek durumundaydım. Şehit yakını olmanın verdiği çok büyük bir sorumluluk var. Çünkü şehidinizin bıraktığı bir emanet var ve ona sahip çıkmak durumundasınız. Nöbet devralmış gibi. Bu gerçekten hem çok zor hem çok gurur verici hem de çok büyük bir sorumluluk sahibi olmayı gerektiriyor." diye konuştu.

Gürs, vakıf bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla şehit aileleri ve gazilere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, bir şehit yakını olarak karşısındaki insanların yaşadıklarını daha iyi anlayabildiğini ifade etti.

Aradan geçen yıllara rağmen acılarının dinmediğini dile getiren Gürs, "Daha da artarak katlanıyor aslında. İlk baştaki acım çok farklı ama şu an yaşadığım da çok farklı. Her zaman şekil değiştirerek acı değişiyor." diye konuştu.

"15 Temmuz yüzyıllarca unutulmayacak bir tarih"

Gürs, 15 Temmuz'un ve o gece verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim babalarımız artık ölümsüz babalar. Başka çocuklar yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan babalar var. Gençler bu ülke, bu bedeli ödemiş insanları düşünerek daha fazla sıkı sıkıya çalışmalılar, daha çok sahip çıkmalılar. Gençler belki çoğu şeyi yaşamadı ama yaşamaları da gerekmiyor. Tarihimizden ders almamız lazım. 15 Temmuz yüzyıllarca unutulmayacak bir tarih. 253 şehidimiz var ama bu 253 şehidimizin arkasında da binlerce insan vardı o gün sokaklarda. Bunun değerini bilmeleri lazım."

Bilge Gürs, şehitlerin manevi varlıklarını her zaman hissettiklerini dile getirerek, eşinin naaşına sarılan kanlı Türk bayrağının yakın zamanda kendisine emanet edildiğini, aradan geçen 10 yıla rağmen bu anın kendisini derinden etkilediğini anlattı.