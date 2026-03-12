Haberler

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada karar

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen davada gazeteci Nazlı Ilıcak 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, gazeteci Nazlı Ilıcak'ı 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan'ı ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
