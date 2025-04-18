FETÖ Hükümlüsü Eski Üsteğmen Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen H.Z. yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, emniyetteki işlemlerinin ardından H.Z.'yi cezaevine teslim etti.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen H.Z'yi kent merkezinde yakaladı.
FETÖ'nün sözde "mahrem askeri" yapılanmasında yer alan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel