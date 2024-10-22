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Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de tedavi gördüğü hastanenin 251 numaralı odasında öldü. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de şehit düşen vatandaşlarımızın sayısının 251 olması dikkat çekti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen önceki gün sabah saatlerinde öldü. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören Gülen, ölmeden önce evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay

GÜLEN'İN ÖLDÜĞÜ ODA NUMARASINDA DİKKAT ÇEKEN TESADÜF

Terörist başı Gülen, hastanenin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldü. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 masum insanı şehit eden terör örgütü elebaşının 251 nolu odada ölmesi dikkat çekti.

Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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