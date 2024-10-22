Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen önceki gün sabah saatlerinde öldü. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören Gülen, ölmeden önce evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜLEN'İN ÖLDÜĞÜ ODA NUMARASINDA DİKKAT ÇEKEN TESADÜF

Terörist başı Gülen, hastanenin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldü. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 masum insanı şehit eden terör örgütü elebaşının 251 nolu odada ölmesi dikkat çekti.