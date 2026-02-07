Aydın'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'den 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, FETÖ/PDY'den hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'yi yakaladı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
