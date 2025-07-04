Fethiye'nin Yeni Kaymakamı Fatih Akkaya Göreve Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesine atanan Kaymakam Fatih Akkaya, göreve başladı.

İlçeye gelen Akkaya, kaymakamlık önünde kamu kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Daha sonra kaymakamlık personelleriyle görüşen Akkaya, kamu kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

İlçeye hizmet edecek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Akkaya, "Her ayrıldığım yerde şunu diyorum 'Babamızın işini yapmıyoruz. Babamızın işini yapsaydık belki kibir yapabiliriz ama babamızın işini yapmıyoruz. Devletimizin işini yapıyoruz.' Bu odada olan olmayan kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapıyoruz. Burada bulunduğumuz süre içerisinde devletimizin işini koordinasyonla beraber yapacağız." diye konuştu.

Akkaya, Türkiye'nin 81 ili ve tüm ilçeleriyle çok güzel bir ülke olduğunu vurguladı.

İstanbul'u kategori dışı bıraktığını onun ardından Antalya'nın dünya şehri olduğunu dile getiren Akkaya, "Bence ikinci dünya şehri de Fethiye'dir. Fethiye'nin dünya şehri kalitesini daha yukarılara çıkarmak için hep birlikte çalışacağız." dedi.