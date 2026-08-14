Fethiye Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Başlıyor

Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği çalışmaları için TÜÇA-1 gemisinin körfeze geldiği bildirildi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmede körfezdeki deniz kirliliği ve temizlik çalışmalarının ele alındığı hatırlatıldı.

Gelinen noktaya ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) envanterinde bulunan yüksek güçlü kesici emici tara tarama gemisi TÜÇA-1'in temizlik çalışmalarına başlamak üzere Fethiye Körfezi'ne geldiği kaydedildi.

Ön inceleme ve hazırlık çalışmalarının ardından turizm sezonu sonrası hızlı bir şekilde temizlik işlemlerine başlanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fethiye Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar öncesinde TÜÇA-1 gemisinin yanı sıra destek gemileri ve ekipmanları da bölgede konuşlandırılacak. TÜÇA-1, körfezler ve su yollarındaki çevre kirliliğini bitirmek için tasarlanan özel bir gemidir. Deniz tabanında biriken çamur ve sedimenti temizleyerek ekolojik hayatı korumak amacıyla Fethiye Körfezi'nde konuşlandırılan gemi, dip çamuru temizliği projelerinde aktif görev yapacaktır."

Kaynak: AA