Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği için Çin'den gemi geldi

Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği çalışmaları için Çin'den getirilen gemi ile gelecek ay analizlere başlanacağı ve ön çalışmaların ardından temizlik işlemlerine geçileceği bildirildi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanı Cengizhan Güngör, milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Fethiye Körfezi'nin temizliği gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan ile bir araya geldiği belirtildi.

Körfezde artan deniz kirliliği ve yürütülen temizlik süreci ayrıntılı şekilde ele alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Fethiye Körfezi Dip Çamuru Temizliğine Yönelik Fizibilite Raporu sürekli güncellenmektedir. 2018 yılı Aralık ayında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yaptırılan 'Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Fethiye İç Körfezi Sığ Sismik Ölçümleri ile Batimetrik Harita Alımı, Deniz Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve Deniz Dibi Tarama Malzemesinin Temizlenmesi Fizibilite Projesi' kapsamında bölgede artan insan, turizm ve sanayi baskıları sonucunda Fethiye iç körfezindeki su derinliği seviyelerinde büyük oranda değişimler tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, özellikle Murt Deresi ağzında malzeme birikimin deniz ulaşımını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir."

Geçen yıl Temmuz'da körfezde biriken çamurun durumuna yönelik çalışmaların tamamlandığı, bu çamurun çıkarılmasına yönelik fizibilite de güncel verilere göre tekrar hazırlandığı ifade edilen açıklamada, 600 hektarlık proje sahasında biriken malzemenin kalınlığını ve cinsini belirlemek amacıyla batimetri ölçümleri, sığ sismik ölçümler, sondaj çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 16 milyon metreküp çamur tespit edildi

Elde edilen verilere göre Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 16 milyon metreküp çamur birikimi olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fethiye Körfezi'nin temizliği için iş süreci başlatılmış olup, bu amaçla Çin'den demonte vaziyette bir gemi Mersin Limanı'na getirilmiştir. Geminin montaj işlemleri tamamlanmıştır. Fethiye Körfezi'ne hareket edecek olan gemi, Ağustos ayında analiz çalışmalarına başlayacaktır. Ön çalışmaların ardından körfezin temizlik işlemlerine geçilecektir. Fethiye Körfezi'mizi, eski güzel günlerine kavuşturmakta kararlıyız."

Açıklamada, körfezin temizliği için ilgi ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve bakanlık bürokratlarına teşekkür edildi.