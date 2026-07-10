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Fethiye'deki Göcek Halk Plajı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

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Muğla Fethiye'deki Göcek Halk Plajı'nda 6 gönüllü dalgıçla deniz dibi temizliği yapıldı. Su altında tespit edilen tonoz, zincir ve beton bloklar vinçle çıkarılarak yüzme alanı güvenli hale getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Halk Plajı'nda deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ tarafından işletilen plajdaki etkinliğe 6 gönüllü dalgıç katıldı.

Dalgıçlar, su altı kameralarıyla deniz tabanını detaylı şekilde tarayarak ağır tonozlar, bağlama zincirleri, beton bloklar ve çeşitli metal ekipmanları tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla tonoz ve zincir sistemleri vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Çalışmanın ardından yüzme kulvarı içindeki risk unsurları tamamen kaldırıldı.

Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ tarafından, kamuya açık kıyı alanlarında benzer güvenlik ve temizlik çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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