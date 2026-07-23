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Fethiye'de yanan alanlar havadan görüntülendi

Fethiye'de yanan alanlar havadan görüntülendi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 hektar ormanlık alanı etkileyen yangın, yaklaşık 24 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alındı. Yanan alanlar helikopterle havadan görüntülendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan ve bugün kontrol altına alınabilen yangında zarar gören alanlar, helikopterle görüntülendi.

Gökçeovacık Mahallesi'nde başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 24 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın yaklaşık 300 hektarlık alanda zarara neden oldu.

Yanan alanlar, gazeteciler tarafından Orman Genel Müdürlüğü "Nefes" yangın söndürme helikopteri ile havadan görüntüledi.

Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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