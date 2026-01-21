Haberler

Fethiye'de çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Taşyaka Mahallesi 145. Sokak'taki 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında çatı katında büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Haberler.com
500

