Fethiye'de Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü

Fethiye'de Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede zeytinliğe sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
