Fethiye'de dağlık ve ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan F.D., düştü ve ayağını kırarak dağlık alanda mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile kadını kurtardı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kayaköy Mahallesi Likya Yolu'nda meydana geldi. Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan F.D.'nin düşerek ayağının kırılması sonucu mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda F.D., bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Yaralı kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.