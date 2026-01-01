Haberler

Fethiye'de bir grup, yeni yılın ilk gününde kostümleriyle denize girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yardıma muhtaç çocuklar ve sahipsiz hayvanlar için düzenlenen etkinlikte, katılımcılar kostümlerle denize girdi. 14. yılını dolduran etkinlik, insanları bir araya getirirken, bağış toplayarak ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yardıma muhtaç çocuklar ve sahipsiz hayvanlar için yeni yılın ilk gününde düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

Çalış Children's Charity (Çalış Çocuk Derneği) ile Hayvan Yardım ve Eğitim Destek Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda toplandı.

Hazırladıkları farklı kostümleri giyen katılımcılar, geri sayımın ardından 8 derecelik rüzgarlı havada denize girdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bir süre yüzen grubu, çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dernek Başkanı Ann Pavier, gazetecilere, etkinliğin 14 yıldır sürdüğünü söyledi.

Etkinliklerde toplanan paraların çocuklar ve hayvanlara yardım için kullanıldığını belirten Pavier, "İnsanlar kostümlerini giyip denize girerek çocuklar ve hayvanlar için bağış topluyor. Bunu yıllardır sürdürüyoruz. Yeni yıla başlamak için harika bir yol. İnsanları bir araya getiren eğlenceli bir etkinlik oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak