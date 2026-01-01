Fethiye'de bir grup, yeni yılın ilk gününde kostümleriyle denize girdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yardıma muhtaç çocuklar ve sahipsiz hayvanlar için yeni yılın ilk gününde düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

Çalış Children's Charity (Çalış Çocuk Derneği) ile Hayvan Yardım ve Eğitim Destek Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda toplandı.

Hazırladıkları farklı kostümleri giyen katılımcılar, geri sayımın ardından 8 derecelik rüzgarlı havada denize girdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bir süre yüzen grubu, çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dernek Başkanı Ann Pavier, gazetecilere, etkinliğin 14 yıldır sürdüğünü söyledi.

Etkinliklerde toplanan paraların çocuklar ve hayvanlara yardım için kullanıldığını belirten Pavier, "İnsanlar kostümlerini giyip denize girerek çocuklar ve hayvanlar için bağış topluyor. Bunu yıllardır sürdürüyoruz. Yeni yıla başlamak için harika bir yol. İnsanları bir araya getiren eğlenceli bir etkinlik oluyor." diye konuştu.