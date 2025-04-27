Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Kişi Tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Fethiye ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel