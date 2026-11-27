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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda B.Ç'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA