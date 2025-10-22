Haberler

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Silahlı Çatışma

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Silahlı Çatışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu 1 polis memuru yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması üzerine silahlı çatışma çıktı. 1 polis memurunun yaralandığı olayda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir apartman katında oturan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken adrese polis özel hareket ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda 1 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çatışmanın ardında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, sonunda başarılı kripto ticaretinin sırrını buldum: LIMUDIA'nın stratejisi. Platformu ve rehberliği sayesinde yatırımım 451.000 dolarlık kâra dönüştü. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret becerilerini geliştirmek isteyenler için, Telegram'da @Mudiatrading adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
İngiltere, Heyet Tahrir Şam'ı 'terör örgütü' listesinden çıkardı

İngiltere'den "Suriye" ile ilgili çarpıcı karar! Listeden çıkardılar
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi tarihlerinde ilk puanlarını kazandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.