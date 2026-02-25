Haberler

Fethiye'de 2 villaya uyuşturucu baskını: 12 gözaltı

Fethiye'de 2 villaya uyuşturucu baskını: 12 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında toplam 42 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariler de dahil 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında toplam 42 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi'nde iki farklı villaya önceki gün operasyon düzenlendi. Yapılan baskında H.İ.Ö., M.K., İ.A., FFS, FS, ÖÇ, K.D., A.V., E.K., E.O., K.Ş. ve Z.D. isimli toplam 12 şüpheli yakalandı. Villalarda yapılan aramalarda Uzi ibareli otomatik tabanca ve şarjörü, 179 fişek ile 94 adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden H.İ.Ö.'nün dolandırıcılık ve hükümlü kaçma suçlarından 18 aranma kaydı ile kesinleşmiş 30 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu, M.K.'nin ise çeşitli suçlardan 7 aranma kaydı ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. İ.A.'nın da dolandırıcılık suçundan 3 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. adli kontrolle serbest bırakılırken, İ.A., M.K. ve H.İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKYAŞTAKİ 2 ÇOCUK YETKİLİ KURUMLARA TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerden A.V. ve E.K.'nin kayıp şahıs olarak arandığı belirlendi. Kayıp olarak aranan küçük yaştaki 2 çocuk, işlemlerinin ardından Muğla İl Kabul Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin

"Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti

Bu ülkedeki erkekler yandı! 67 yaşına kadar askere gidebilirler