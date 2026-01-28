Haberler

Fethiye'de yağışın ardından toprak kayması yaşandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki gün süren yoğun yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kapanan yolların açılması için Belediye ekipleri çalışmalara başladı. Patlangıç Mahallesi ve Yanıklar Mahallesi'nde etkili olan olaylar sonrası, yollara düşen kaya ve toprak parçaları temizleniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan yollar açılıyor.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklama göre, kentte iki gün etkili olan yoğun yağış nedeniyle Patlangıç Mahallesi Topçular mevkisi, Kızılbel-Söğütlü arasında kalan yol ile Yanıklar Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

Belediye ekiplerince yollara düşen kaya ve toprak parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yolların kısa sürede açılacağı belirtildi.

