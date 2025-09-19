Haberler

Fethiye'de Tarihi Likya Yolu'nda Temizlik Faaliyeti

Fethiye'de Tarihi Likya Yolu'nda Temizlik Faaliyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 'Temiz Fethiye' projesi kapsamında gönüllü gençler tarihi Likya Yolu'nda temizlik yaptı. Fethiye Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü, doğaya duyarlılık vurgusu yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nun bir bölümünde gönüllülerin de desteğiyle temizlik yapıldı.

Fethiye Belediyesince başlatılan "Temiz Fethiye" projesi kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteğiyle tarihi Likya Yolu'nun bir bölümünün temizlenmesi planlandı.

Bu kapsamda farklı şehirlerinden gelen gençlerle "Likya'da İz Bırakma, İz Sil" sloganıyla yolda 3 gün temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Mahmut Bayraktar, "Doğaya duyarlılık gösteren tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, Fethiye hepimizin. Lütfen çöplerinizi rastgele bırakmayın." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Maç sonuna damga vuran görüntü! Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti

Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.