Fethiye'de Tarihi Likya Yolu'nda Temizlik Faaliyeti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nun bir bölümünde gönüllülerin de desteğiyle temizlik yapıldı.

Fethiye Belediyesince başlatılan "Temiz Fethiye" projesi kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteğiyle tarihi Likya Yolu'nun bir bölümünün temizlenmesi planlandı.

Bu kapsamda farklı şehirlerinden gelen gençlerle "Likya'da İz Bırakma, İz Sil" sloganıyla yolda 3 gün temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Mahmut Bayraktar, "Doğaya duyarlılık gösteren tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, Fethiye hepimizin. Lütfen çöplerinizi rastgele bırakmayın." dedi.