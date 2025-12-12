Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, 7'si serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, 7'si salıverildi.

Fethiye'de 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, aramalarda 6 dedektör ile tarihi olduğu değerlendirilen, parçalar halinde objeler ele geçirilmişti.