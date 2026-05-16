Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak balıkçı barınağına götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında içerisinde 9 kişi bulunan yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişiler ve tekne, ilçedeki balıkçı barınağına götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır