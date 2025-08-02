Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 3 kişilik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botu ile kurtarıldı ve bir marinaya demirletildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, demirletildi.

Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu açıklarında bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-5' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, ilçedeki bir marinaya demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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