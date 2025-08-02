Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, demirletildi.

Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu açıklarında bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-5' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, ilçedeki bir marinaya demirletildi.