Fethiye'de sağanak nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde su kahverengiye döndü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kentte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintileri yüzünden zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Dağlardan yağışla taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde suyun rengi kahverengiye döndü. Denizin bir kısmında ise turkuaz renk görüldü.

Ölüdeniz'de bulunan tatilciler de yollardaki su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı.

Kaynak: AA