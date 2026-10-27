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Fethiye'de sağanak nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde su kahverengiye döndü

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Fethiye'de sağanak nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde su kahverengiye döndü
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Fethiye'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, yollarda su birikintileri oluştu. Dağlardan taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde su kahverengiye döndü, tatilciler yollardaki birikintiler nedeniyle yürümekte zorlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kentte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintileri yüzünden zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Dağlardan yağışla taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde suyun rengi kahverengiye döndü. Denizin bir kısmında ise turkuaz renk görüldü.

Ölüdeniz'de bulunan tatilciler de yollardaki su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı.

Kaynak: AA
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