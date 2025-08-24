Fethiye'de Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Esenköy Mahallesi'nde futbol sahasının yanında çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Esenköy Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
