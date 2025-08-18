Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Akmaz Plajı yakınlarındaki ormanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri ve helikopterler ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akmaz Plajı yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçak ile çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.

