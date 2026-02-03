Haberler

Fethiye'de öğrenciler dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirilecek

Fethiye'de öğrenciler dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirilecek
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarında öğrencilerin mağdur olmaması için başlatılan bilgilendirme faaliyetleri ile gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencilerin bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamalı için bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemde bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçları kapsamında, özellikle üniversite öğrencilerinin hedef alındığı belirtildi.

Öğrencilerin, fiilin hukuki ve cezai sonuçlarının farkında olmaksızın banka hesaplarını kullandırmaları suretiyle suç sürecine dahil edildikleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun ise gençlerin sanık konumuna düşmelerine ve telafisi güç mağduriyetler yaşamalarına yol açtığı gözlemlenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hazırlanan dijital materyal, afiş ve broşür, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarının önlemesi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir bilgilendirme çalışmasıdır. Bu kapsamda, üniversite öğrencileri ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak gönüllülük esaslı bilgilendirme faaliyetleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Fakülte Dekanlıkları tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde devam etmektedir."

Çalışmalarla gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, dijital alandaki risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması, ailelerin ve toplumun mağduriyetlerinin önlenmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda üniversite ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri ve yüz yüze söyleşilerin yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
