Fethiye'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Akdeniz Foku Görüldü

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de, nesli tükenme tehlikesindeki türlerden Akdeniz foku görüldü. Bir köpeğin foku izlemesi dikkat çekti.

Fethiye'de vatandaşlar, marinada, nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, iskele etrafından dolaşan bir köpek de foku gözlerini ayırmadan uzunca bir süre izledi. Fok, daha sonra uzaklaşarak, gözden kayboldu.