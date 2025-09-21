Haberler

Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sola dönüş yapan bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Abdullah Sefa Çavdır (20) hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sola dönüş için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Abdullah Sefa Çavdır (20) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah Sefa Çavdır'ın kullandığı 48 APD 214 plakalı motosiklet, sola dönüş için manevra yapan Emre Ayaz yönetimindeki 06 DK 320 plakalı otomobile çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü Çavdır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çavdır, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Abdullah Sefa Çavdır, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü Emre Ayaz'ı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
