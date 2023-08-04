Fethiye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şeyma Adıktil (27) yaralandı, arkasında oturan Ayşe Akçin (48) ise hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi Yıldız yönetimindeki 48 UU 058 plakalı otomobil ile Şeyma Adıktil yönetimindeki 48 ALK 443 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Adıktil ile arkasındaki Ayşe Akçin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe Akçin kurtarılamadı. Adıktil'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ferdi Yıldız, polis tarafından gözaltına alındı.Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.