Fethiye'de Mor Tarlalarda Lavanta Hasadı Coşkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı.

Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde dördüncü kez hasat gerçekleştirildi.

Vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte lavantanın yanı sıra altın otu ve biberiye bitkileri de hasat edildi.

Tarlaya yerleştirilen hatıra fotoğrafı köşesinde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinlikte renkli görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Etkinliğe, belediye başkan yardımcıları, Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.