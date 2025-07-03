Fethiye'de Mor Tarlalarda Lavanta Hasadı Coşkusu

Fethiye'de Mor Tarlalarda Lavanta Hasadı Coşkusu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen lavanta hasadı etkinliği, Yeşilüzümlü Mahallesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, lavantanın yanı sıra altın otu ve biberiye bitkileri de hasat edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı.

Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde dördüncü kez hasat gerçekleştirildi.

Vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte lavantanın yanı sıra altın otu ve biberiye bitkileri de hasat edildi.

Tarlaya yerleştirilen hatıra fotoğrafı köşesinde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinlikte renkli görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Etkinliğe, belediye başkan yardımcıları, Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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