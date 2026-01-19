Fethiye'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Karagedik Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel