Fethiye'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karagedik Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
