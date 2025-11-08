Haberler

Fethiye'de Mahsur Kalan 21 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısındaki kayalık alanda mahsur kalan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanlar arasında 15 çocuk bulunuyordu.

Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısındaki kayalık kesimde mahsur kalan 15'i çocuk 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan deniz kıyısındaki kayalık alanlarda bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-22), mahsur kalan gruba ulaştı. Yapılan kontrolde mahsur kalan kişilerin kaçak göçmen oldukları belirlendi. 15'i çocuk 21 kaçak göçmen, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlık kontrolüne götürüldü. Kaçak göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
