Fethiye'de jandarma ekiplerinden "ikramlı" bayram denetimi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kontrol noktasında sürücülere şeker ve kolonya ikram ederek trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.
Ölüdeniz Mahallesi girişindeki kontrol noktasında uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ziyaretçilere ikramlarda bulundu.
Ekipler, araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Jandarma ekiplerince özellikle kentin turistik noktalarında da denetimlerin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır