Fethiye'de İnşaatta Kaza: Genç İşçi Yaralandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen Ali Osman Çiçek (18), yaralandı.

Olay, Patlangıç Mahallesi 358 Sokak'taki yapımı süren 3 katlı bir inşaatta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Ali Osman Çiçek, ikinci kattan asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiçek, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu ve bacaklarında kırık oluştuğu tespit edilen Çiçek, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.